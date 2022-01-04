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Altay'da "Martin Rodriguez gidiyor" iddiası

Altay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay'ın Şilili futbolcusu Martin Rodriguez'in eski takımı Colo Colo'ya döneceği iddia edildi.

Altay'ın Şilili futbolcusu Martin Rodriguez'in eski takımı Colo Colo'ya döneceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Martin Rodriguez, bekleneni veremedi. Sezon başında 2 yıllık mukaveleye imza atan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Altay formasıyla 11 Süper Lig maçında yer aldı. Söz konusu maçlarda 714 dakika sahada kalan Şilili oyuncu, 1 gol atarken asist katkısı veremedi. Ligin 5. haftasında sakatlanarak 7 maçı kaçıran Rodriguez, 1 maçta ise kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamıştı. Şilili sol kanat oyuncusunun performansı özellikle yaşadığı sakatlık sürecinden sonra düşüş gösterdi.

Şili basınından iddia

Sezon başında Şili'nin Colo Colo takımından 200 bin dolarlık serbest kalma maddesi ödenerek transfer edilen Martin Rodriguez'in Şili basınında yer alan haberlere göre eski takımına döneceği iddia edildi. Söz konusu haberlerde Colo Colo Teknik Direktörü Quinteros'un, Martin Rodriguez'i yeniden kadrosunda görmek istediği ve Altay ile görüşmelerin başladığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili Altay cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, Şilili oyuncu takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor. - İZMİR

Altay'da Martin Rodriguez gidiyor iddiası

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