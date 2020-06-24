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Altay'da Koşukavak bu kez farklı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak dümene geçen Yalçın Koşukavak, 5 yıl önce küme düşme acısı yaşadığı kulübüyle bu kez Süper Lig hedefine yürüyor.

Altay'da Koşukavak bu kez farklı
24.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:15

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak dümene geçen Yalçın Koşukavak, 5 yıl önce küme düşme acısı yaşadığı kulübüyle bu kez Süper Lig hedefine yürüyor. Altyapısında kaleci olarak formasını giyip profesyonel olduktan sonra ayrıldığı Altay'da teknik adamlık kariyerinin ilk yılında kulübü düşmekten kurtaramayan Koşukavak, farklı hedeflerle döndüğü yuvasında siyah-beyazlıların 17 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istiyor. Altay'ı ilk kez çalıştırdığı 2014-15 sezonunun son 12 haftasında teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak, küme düşme hattında devraldığı siyah-beyazlı takımın tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e sürüklenmesine engel olamadı. Koşukavak yönetimindeki Altay, o periyotta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik, 1 galibiyetle lige mendil salladı.

Bir sonraki sezon 3'üncü Lig'de yine takımın başında kalmak isteyen ancak göreve gelen yeni yönetimin yola devam etmediği Yalçın Koşukavak, farklı kulüplerde kariyerini sürdürdü. Tecrübeli teknik direktör sırasıyla İstanbulspor, Gaziantep FK ve Bursaspor maceralarının ardından 5 yıl sonra yuvaya dönerek bu kez farklı hesaplar yapmaya başladı. Büyük üzüntüyle ayrıldığı Altay'a bu kez 1'inci Lig'de büyük umutlarla dönen 47 yaşındaki Koşukavak, görev aldığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek takımını yarışta iddialı konuma getirdi. Kalan 5 maçta Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvayan Koşukavak, hedefine ulaşarak hem 17 yıllık büyük hasrete son vermek, hem de düşme acısı yaşadığı kulübe bu kez şampiyonluğu getirmek istiyor. Bir dönem Süper Lig'de 3 İstanbul temsilcisinden sonra en çok yer alan kulüp olan Altay, 2003'ten beri alt liglerden kurtulamadı.

KAPPEL'DEN REHAVET UYARISIAltay'ın önemli oyuncularından Leandro Kappel, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının kolay geçmeyeceğini söyledi. Geçen hafta Akhisarspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 4'e çıkaran Hollandalı kanat oyuncusu, bazı kesimler tarafından "Altay Eskişehirspor'u rahat yener" yorumları yapıldığını belirterek, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Rakip ligin dibinde yer alabilir. Erzurumspor deplasmanında son saniyelerde yedikleri golle yenildiler. Bu maça çok iyi konsantre olmalıyız. Onları hafife alırsak bize cezayı keserler. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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