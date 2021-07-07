Altay'da Korcan ve Ceyhun belirsiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'da Korcan ve Ceyhun belirsiz

Altay'da Korcan ve Ceyhun belirsiz
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni kulüplerinden Altay, henüz transferlerle ilgili resmi bir duyuru yapmazken, yönetimin dış transferde prensip anlaşmasına vardığı iki oyuncunun durumu netlik kazanmadı.

 

SÜPER Lig'in yeni kulüplerinden Altay, henüz transferlerle ilgili resmi bir duyuru yapmazken, yönetimin dış transferde prensip anlaşmasına vardığı iki oyuncunun durumu netlik kazanmadı. Siyah-beyazlıların, Ankaragücü'nden ayrılan kaleci Korcan Çelikay ve Alanyaspor'dan ayrılan ön libero Ceyhun Gülselam transferlerinde pürüz çıktığı öğrenildi.

İki oyuncunun da teknik direktör Mustafa Denizli'nin listesinde yer almadığı belirtildi. Kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan teknik patron Denizli'nin göreve devam etmesi halinde yönetimin bu iki transferden vazgeçebileceği ifade edildi. Altay, Bodrumspor'dan Ozan Sol ve Arsenal'den İzlandalı kaleci Runarsson'la da el sıkışmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı Ahmet Kaya Melisa Döngel
Spor Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay'da Korcan ve Ceyhun belirsiz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:41:34. #1.16#

title