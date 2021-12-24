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Altay'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Altay'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

İSTANBUL (İHA) - Altay, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından siyah-beyazlılar, İstanbul'a gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Altay'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Altay'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

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