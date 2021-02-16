Altay'da kaptana nazar değdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Altay, kaptanı İbrahim Öztürk'ten gelen kötü haberle sarsıldı. Keçiörengücü maçının 25'inci dakikasında sakatlanıp yerine Lokman Gör'e bırakan İbrahim'in çekilen MR'ında sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Haziran ayında 40'ıncı yaşını kutlayacak profesyonel liglerin en tecrübeli oyuncusu en az 3 maç forma giyemeyecek.

İlerlemiş yaşına rağmen sahada yarı yaşındaki rakiplerine taş çıkartan performans ortaya koyan tecrübeli futbolcu bu sezon 14 maçta forma giydi. Teknik direktör Osman Özköylü'nün cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında İbrahim'in yerine Lokman'ı ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. Keçiörengücü maçında kırmızı kart gören Zeki'nin yerine ise Regattin'in görev alacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı