Altay'da Kappel aranıyor
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Altay'da Kappel aranıyor

25.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:17
Altay'da Kappel aranıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3-1'lik Altınordu mağlubiyetinin yaralarını pazar günü deplasmanda karşılaşacağı son 12 maçını kazanan lider Giresunspor'u yenerek sarmak isteyen Altay'da Leandro Kappel kayıpları oynuyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 3-1'lik Altınordu mağlubiyetinin yaralarını pazar günü deplasmanda karşılaşacağı son 12 maçını kazanan lider Giresunspor'u yenerek sarmak isteyen Altay'da Leandro Kappel kayıpları oynuyor. Göreve geldiği ilk karşılaşmada Ankara Keçiörengücü karşısında Hollandalı futbolcuyu 59'uncu dakikada oyundan alan teknik direktör Osman Özköylü, bir sonraki hafta Adana Demirspor deplasmanında Kappel'i yedek soyundurdu.

Teknik patron Özköylü, son olarak Altınordu derbisinde sağ kanatta görev alan Kappel'i 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Altay'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olan Kappel'in herhangi bir sakatlığının bulunmadığı, oyuncunun son haftalardaki performans düşüşü nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi. 31 yaşındaki Kappel, şimdiye kadar 19 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. Öte yandan sakatlıktan çıkan İbrahim bireysel çalışmalara başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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