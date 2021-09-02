Altay'da Jasmin Scuk problemi
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Altay'da Jasmin Scuk problemi

Altay'da Jasmin Scuk problemi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli tarafından kadrodan elenen futbolcular arasında yer alan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'un siyah-beyazlı kulüple yolları ayırmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli tarafından kadrodan elenen futbolcular arasında yer alan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'un siyah-beyazlı kulüple yolları ayırmaya yanaşmadığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun yeni sezon için kulüpten 450 bin Euro alacağı belirtildi. Scuk ile ilgilenen 1'inci Lig ekiplerinin yüksek maliyeti nedeniyle transferi bitiremediği ifade edildi. Boşnak futbolcu 8 Eylül'de bitecek transfer döneminde bir kulüple anlaşmaması ya da tekrar kadroya alınmaması halinde takımdan ayrı bireysel olarak antrenman yapacak.

Altay'da Jasmin Scuk'un yanı sıra geçen sezon kadro dışı kalan İlhan Depe sözleşmesini feshedip yeni sezon öncesi Denizlispor'la el sıkışırken, kontratları devam eden diğer isimlerden gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz, stoper Gencer Cansev, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ve sol kanat Ziya Alkurt kendilerine kulüp arıyor. Mehmet Erdem'le Erzurumspor'un ilgilendiği iddia edilirken, Ziya'nın ismi ise eski kulübü Denizlispor'la anılıyor. Berkay ise Altınordu'nun gündemine gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Öte yandan siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdürüyor.POKO'NUN GOLÜ GABON'A YETMEDİAltay'da ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan ön libero Andre Poko, Gabon Milli Takımı'nda dün sevinci ve üzüntüyü birlikte yaşadı. Dünya Kupası Elemeleri'nde Libya'ya konuk olan Gabon, Poko'nun 11'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibine 28 ve 89'uncu dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Poko, 5 Eylül'de Gabon'da Mısır'la oynayacakları maçın ardından takıma katılacak.

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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