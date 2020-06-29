Altay'da ilk 11'e ayar TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay'da, ilk 11'de zorunlu değişim yaşanacak.

TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü evinde küme düşme hattında yer alan Osmanlıspor'la karşılaşacak Altay'da, ilk 11'de zorunlu değişim yaşanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Abdülkerim ve Abdülhamit'in yokluğunda savunmanın göbeğinde 39 yaşındaki, ligin en tecrübeli ismi İbrahim Öztürk ile altyapıdan çıkan 21 yaşındaki Cenk ikilisi forma giyecek.

Kırmızı kart cezalısı Kappel'in yerine ise kanatta Turgut Doğan'ın görev alması bekleniyor. Sol bekte cezası biten Özgür ilk 11'deki yerine dönecek, Doğa ise tekrar kesik yiyecek. Son olarak küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak 6'ncı sıraya gerileyen 47 puanlı Altay, 24 puanı bulunan Osmanlıspor'u yenerek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor.

Kaynak: DHA