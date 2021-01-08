Altay'da İbrahim Akın krizi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolu bıraktıktan sonra altyapı direktörlüğü görevine getirilen İbrahim Akın, yönetim kurulu kararıyla 1.5 ay önce görevinden uzaklaştırıldığını dün tesadüfen karşısına çıkan bir belge ile öğrendiğini söyledi. "Maalesef Altay Yönetim Kurulu, bu kararlarını benimle paylaşma gereği bile duymadı" diyen İbrahim Akın, "6 ay önce yetkili bir yönetici tarafından tesislere davet edildim ve tarafıma sportif direktörlük görevi teklif edildi. Teklife evet cevabı vererek görev günümü beklemeye başladım. Ancak aradan geçen bunca zamana rağmen herhangi bir yetkili benimle iletişime geçmedi" şeklinde konuştu.

Kulübe şampiyonluk yolunda zarar vermemek adına sustuğunu ifade eden Akın, "Formasını giydiğim sürece sahada terimin son damlasına kadar akıttığım, birçok başarısında pay sahibi olduğum, çocukluk, gençlik ve yetişkinliğimin geçtiği ve yuvam olarak gördüğüm Büyük Altay'da karşı karşıya kaldığım bu tutum ve davranışlar bende tarifi zor bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Hayatımın her döneminde bu kutsal formayı giymiş olmanın onuru ve gururunu yaşayacağım" dedi.

Altay altyapısından yetişen İbrahim Akın, futbolu bırakmadan önce geri döndüğü İzmir ekibiyle 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kupa kaldırmıştı.BİR SENEDİR KULÜBE GELMEDİAltay yönetimi ise İbrahim Akın'ın 1 yıldır kulübe uğramadığını iddia etti. Siyah-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "İbrahim Akın'a hiçbir şekilde kulübümüz ve yönetim kurulumuz tarafından bir evrak verilmediğini, böyle bir evrakın olmadığını, İbrahim Akın'ın yönetim kurulumuz ve başkanımız dahil kimseyle görüşmediğini, üstelik bir senedir de kulübe gelmediğini dile getirmek istiyoruz. Pandemi sebebiyle futbol altyapı takımlarımızın bir süredir faaliyetlerini durdurduğunu, kendisinin buna rağmen konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak için dahi kulübe gelmediğini de belirtmek istiyoruz. Bu dönemde birlik ve beraberliğimizin bozulmaması gerektiğini Büyük Altay camiasına hatırlatmak istiyoruz."BLAGOJEVIC'DEN TEK TARAFLI FESİHİzmir ekibinde Fildişi Sahilli forvet Armand Gnanduillet'ten sonra forma şansı bulamayan Sırp ön libero Jovan Blagojevic de sözleşmesini tek taraflı feshetti. FIFA'ya alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle başvurarak kontratlarını sonlandıran iki futbolcu kulüple davalık oldu. Altay'da geçen hafta takımdan ayrılan Belaruslu Anton Putsila'nın da aynı yolu seçtiği iddia edildi. Siyah-beyazlılarda Brezilyalı sol kanat William de Amorim'in de takımdan ayrılacağı belirtildi.

Öte yandan yönetimle anlaşarak vedalaşan kaleci Burak eski kulübü Ümraniyespor'a döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ