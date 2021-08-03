Altay'da Hüseyin iddiası
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Altay'da Hüseyin iddiası

Altay'da Hüseyin iddiası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin'le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah-beyazlıların devreye gireceği bildirildi. Kadrosunda stoper olarak Murat Akça, Eric Björkander, Berkay Sülüngöz ve İbrahim Öztürk'le sezona hazırlanan Altay'ın defansa yerli alternatif oyuncu aradığı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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