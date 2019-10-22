Altay'da hücumcular formda
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altay'da, atılan 14 golün 12'sini hücum oyuncuları kaydetti.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altay'da, atılan 14 golün 12'sini hücum oyuncuları kaydetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, hücum bölgesinde oynayan 4 oyuncusundan da verim alıyor. Bu sezon ligde ilk 8 haftada 14 gol atan siyah-beyazlılarda 12 gol hücum oyuncularından geldi.
Hücumcular 'gol' üretiyor
Geçen sezonun gol kralı Paixao, bu sezon ilk 5 haftayı boş geçmesine rağmen, son 3 haftada 5 gol atarak yeniden form kazandı. Takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Portekizli yıldızı, 3 gollü Putsila ve 2'şer gollü Kappel ve Tatos takip ediyor. Bu 4 oyuncu toplamda 12 gol atarken, birlikte gösterdikleri uyumla da rakiplere korku salıyor. İzmir ekibindeki gol krallığının dışında asist krallığı yarışı da ön planda. Siyah-beyazlılarda Kappel 4, Tatos 3 ve Putsila 1 asistle takımdaki skor yükünü çekiyor. - İZMİR