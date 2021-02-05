Altay'da Hikmet Karaman olmadı
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Altay'da Hikmet Karaman olmadı

05.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Altay'da Hikmet Karaman olmadı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman'la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamadı.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay, prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Hikmet Karaman'la son dakika yaşanan pürüz nedeniyle el sıkışamadı. Yardımcılarıyla birlikte dün akşam İzmir'e gelerek kulübün Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelen Hikmet Karaman, son anda sözleşme imzalamaktan vazgeçti.

Deneyimli teknik adamın, "Konuştuğumuzla sözleşmede yazan aynı değil" ifadesini kullandığı iddia edildi. Karaman'ın kontrata fesih maddesi yazılması nedeniyle imza atmadığı ileri sürüldü. Altay'la 1.5 yıllığına anlaşmaya yakınken kararını değiştiren Hikmet Karaman'ın gece yarısı kulüpten ayrıldığı öğrenildi. Başkan Ekmekçioğlu, teknik direktör arayışlarına yeniden başladı. 

LİGDE RAKİP ESKİŞEHİRSPOR

Ligde üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 6'ncı sıraya gerileyen Altay, yarın deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.Siyah-beyazlılarda cezası sona eren ön libero Thiam forma giyebilecek. İzmir ekibinde son transferlerden kaleci Stachowiak, orta saha oyuncusu İlhan Depe ve ön libero Poko'nun bu hafta kadroda yer alması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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