Altay'da hedef dünya kulübü olmak
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Altay'da hedef dünya kulübü olmak

Altay'da hedef dünya kulübü olmak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Altay'da Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, önümüzdeki 7 yıl içerisinde bir dünya kulübü olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Süper Lig'de 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Altay'da Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, önümüzdeki 7 yıl içerisinde bir dünya kulübü olmayı hedeflediklerini açıkladı. Göreve geldikleri 2016 yılında 3'üncü Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Levent Doğanoğlu, "Hedefimiz ilk 7 yıl içerisinde Süper Lig'e yükselmekti, bunu 5 yılda başardık. İkinci 7 yıllık hedeflerimiz içinde Altay'ı bir dünya kulübü yapmak var. Altay bu yolda ilerliyor. Bunun temellerini atıyoruz" diye konuştu.

Ligde üst sıraları zorlayan ve Avrupa kupalarına devamlı katılan bir takım yaratmayı planladıklarını ifade eden Başkan Vekili Doğanoğlu, "Hem altyapıya hem diğer branşlara yapacağımız yatırımlarla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Her sene altyapıdan yetiştirdiği gençleri satabilme kabiliyeti üst düzeyde olan bir kulüp oluşturacağız. Yetiştirici kimliğimize tekrar geri dönmek istiyoruz. Bizden sonra gelecek nesillere ceplerinden 1 lira harcamadan sürdürebilecekleri bir sistem bırakmak istiyoruz" dedi.

DENİZLİ'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZEfsane futbolcusu olduğu siyah-beyazlı kulübü geçen sezon teknik adam olarak 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkararak 18 yıllık özlemin sona ermesinde büyük pay sahibi olan Teknik Direktör Mustafa Denizli'den övgüyle bahseden Altay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, "Mustafa Denizli'yi Allah başımızdan eksik etmesin. Ondan çok şey öğreniyoruz. Geleceğe harika bir temel bırakıyor. Biz de yönetim olarak kendisine her türlü desteği veriyoruz. Hep yanındayız" yorumu yaptı. Doğanoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası deneyimli teknik adamın talep etmesi halinde transfer yapabileceklerini dile getirdi.CHATZIGIOVANIS TRANSFERİ RAFA KALKTIAltay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, uzun süredir listelerinde yer alan Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis transferini rafa kaldırdıklarını söyledi. Panathinaikos'un futbolcuyu vermeye rıza göstermediğini dile getiren Doğanoğlu, "Oyuncunun sözleşmesinde 1.5 milyon Euro'luk çıkış maddesi vardı, ancak etik değerler devreye girdi. Bırakmak istemediler, 1 yıl daha yararlanmak istediklerini ilettiler. Gönül rızaları olmadığı için biz de şimdilik bu transferden vazgeçtik. Biz şimdiye kadar her anlaşmamızda helallik alarak iş yaptık. Başka şekilde hayır getireceğini düşünmedik. Yoksa buralara gelemezdik. Altay'ın tarihine yakışır şekilde hareket etmeyi ilke edindik. Seneye şartlar tekrar oluşursa ilgileneceğiz" dedi.ERIC BJORKANDER TAKIMA KATILDI

Altay'da sezon öncesi ayak bileği burkulan İsveçli stoper Eric Björkander'in iyileşmesi teknik heyetin keyfini yerine getirdi. Sakatlığı nedeniyle ilk 2 haftada oynanan Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor (D) müsabakalarında görev alamayan 25 yaşındaki savunmacının pazar günü İzmir'de oynanacak Fenerbahçe maçında riske edilmemesi bekleniyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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