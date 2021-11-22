Altay'da hava bozdu

SPOR Toto 1'inci Lig'de milli maç arasının ardından evinde Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay, son 6 haftada 5'inci yenilgisini alarak düşüşünü sürdürdü. Ligde ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 7'nci haftada Beşiktaş'ı evinde 2-1 yendikten sonra 3 puanı bir arada göremedi. Son 6 müsabakasında Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Fraport Tav Antalyaspor (D) ve son olarak Adana Demirspor'a mağlup olup, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalan İzmir ekibi, bu periyotta kalesinde 12 gol görürken, 4 gol atabildi.

Ligde hedeflediği Avrupa kupalarına katılma barajının 8 puan gerisine düşüp, düşme hattının 4 puan üzerinde 11'inci sırada yer alan 16 puanlı Altay, taraftarının da tepkisini çekmeye başladı. Daha önce yenilse bile mücadelesi nedeniyle maçın sonunda tribünlerden alkış toplayan İzmir ekibi, dünkü mağlubiyetin ardından ıslıklandı. Altaylı taraftarlar, "O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratı yaparak oyunculara uyarıda bulundu.Takımdaki eksiklerden dert yanan teknik direktör Mustafa Denizli, sakatların takıma dönmesiyle yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Bugünleri aşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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