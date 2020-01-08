Altay'da gündem Mehmet ve Semih

08.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:21

TFF 1'inci Lig'de ara transferde Gençer'in sakatlanıp sezonu kapattığı defans hattını takviye etmek için arayışlarını sürdüren Altay, Adana Demirspor'dan Semih Güler ve Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i gündemine aldı. Daha önce Süper Lig ekipleri Ankaragücü'nden Alihan Kubalas ve Yukatel Denizlispor'dan Oğuz Yılmaz için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, stoper takviyesini kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyor.

Defansın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen 25 yaşındaki gurbetçi Semih, Türkiye kariyerine Eskişehirspor'da başlayıp Eyüpspor'da da forma giydi. Semih ilk yarıda Adana'da 13 maçta oynadı. Maddi sıkıntı içindeki Osmanlıspor ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki Mehmet Yiğit ise Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Gaziantep FK, Karşıyaka, Elazığspor'da oynadıktan sonra Osmanlıspor'un yolunu tuttu. Mehmet, kariyerinde 1'inci Lig'de 174 maça çıktı.

Kaynak: DHA