Altay'da forvetler fazla mesai yapacak

06.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:56

TFF 1'inci Lig'de pazar günü düşme hattındaki Boluspor'u konuk edecek Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan, son haftalarda yaşanan gol sıkıntısı nedeniyle forvet oyuncularına ekstra çalışmalar yaptıracaklarını dile getirdi. "İlk görev gol yememek. Bunu başarıyoruz" diyen teknik patron Ali Tandoğan, "En çok gol yiyen takımlardan biriyken, göreve geldiğimizden bu yana en az gol yiyen takım olduk. Çünkü 1 gol yediğinde 2 gol atman gerekiyor. Benim oyun anlayışıma göre kontrolü elden bırakmamak doğru olandır. İlerleyen dönemde herkes bunu daha net görecek" ifadelerini kullandı.

Savunmanın yanı sıra takımına hücum da oynattığını, son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor deplasmanında çok pozisyona girdiklerini dile getiren genç teknik adam, "Net fırsatlar yakaladık ancak gol bir türlü gelmedi. Forvetlerimizi motive etmemiz gerekiyor. Santrfor ve kanat oyuncularımıza daha fazla idman yaptırmamız lazım. Ekstra çalışmalarla zamanla daha iyi olacağız" diye konuştu. Tandoğan, cezası biten ancak hastalık nedeniyle geçen hafta serum tedavisi gören Kappel'in yorgun olduğunu, Hollandalı futbolcuyu yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: DHA