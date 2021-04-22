Altay'da forma rekabeti kızıştı
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Altay'da forma rekabeti kızıştı

Altay'da forma rekabeti kızıştı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'u yenerek bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyip, ilk 2 şansını sürdürmeyi hedefleyen Altay'da forma savaşı kızıştı.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Akhisarspor'u yenerek bitime 2 hafta kala Play-Off'u garantileyip, ilk 2 şansını sürdürmeyi hedefleyen Altay'da forma savaşı kızıştı.

İç sahada 4-0 kazandıkları Adanaspor maçında ilk 11'de 1'i zorunlu olmak üzere 5 değişiklik yapan teknik direktör Osman Özköylü öğrencilerine, "Kimsenin yeri garanti değil" mesajı verdi. İzmir ekibinde kızağa çekilen sağ bek Tolga, stoper Berkay, sol kanat İlhan ve forvet Paixao yeniden ilk 11'e dönmek antremanlarda vites artırdı. İlk 11'de şans bulan Cebrail, İbrahim, Kappel ve Deniz Kadah'ın da formayı kaptırmak istemediği ifade edildi. Scuk'un sakatlığında ilk kez görev alan ve performansıyla sınıfı geçen Poko da takımın vazgeçilmezlerinden biri olmak istiyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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