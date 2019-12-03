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Altay'da favori Tandoğan

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayıran yönetimin görev için liste başına Ekol Hastanesi Balıkesirspor'daki görevinden istifa eden Ali Tandoğan'ı aldığı öğrenildi.

03.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:59
Altay'da favori Tandoğan

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'la yollarını ayıran yönetimin görev için liste başına Ekol Hastanesi 'daki görevinden istifa eden 'ı aldığı öğrenildi. Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Tandoğan'ın yanı sıra teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Trabzonspor'la yarın İzmir'de oynanacak kupa maçında Altay'ın başında Antrenör Murat Uluç'un görev alacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
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