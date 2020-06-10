Altay'da Erhan belirsiz TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2'ncu Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın gelecek sezon İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2'ncu Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal'ın gelecek sezon İzmir ekibinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu sezon 2'nci Lig'de şampiyonluğunu büyük ölçüde garantileyen Samsunspor'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erhan'la ilgili son kararı Samsun ekibi verecek. Samsunspor'la yüksek ücretli bir sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının kulübü tarafından kadroda düşünülmemesi halinde ilk tercihini yeni sezonda da Altay'dan yana kullanacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu toplam 26 karşılaşmada görev alıp, 2 kez asist yaptı.

Kaynak: DHA