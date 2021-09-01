Altay'da Eren formaya göz kırptı
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Altay'da Eren formaya göz kırptı

Altay'da Eren formaya göz kırptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmamasına rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı. Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Altay formasıyla ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana forma şansı veren hocama teşekkür ederim. Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi. Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.


Altay'da Eren formaya göz kırptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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