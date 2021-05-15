Altay'da eldivenler değişiyor
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Altay'da eldivenler değişiyor

Altay'da eldivenler değişiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde İstanbulspor'la Play-Off yarı final ilk maçına çıkacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin kalede yeniden Cihan Topaloğlu'na görev vereceği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde İstanbulspor'la Play-Off yarı final ilk maçına çıkacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin kalede yeniden Cihan Topaloğlu'na görev vereceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın Play-Off'u garantiledikten sonra iç sahada oynadığı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında eldivenleri Cihan'dan alıp Adam Stackhowiak'a veren deneyimli teknik adam, Polonyalı kalecinin performansından memnun kalmadı. Altay 3-0 öne geçtiği müsabakada skorun 3-3'e gelmesine engel olamazken, İzmir temsilcisi uzatmada bulduğu golle 4-3 galip gelebildi.Özellikle yan toplardan gelen gollere engel olamayan 1.90 boyundaki Stackhowiak, eldivenleri kapma fırsatını kaçırdı. Bu sezon ilk yarıda kaleci Burak'ın yedeği olarak sezona başlayan Cihan, 11'inci haftada deplasmanda oynanan Bursaspor maçında ilk kez görev aldı. Cihan, bu müsabakanın ardından takımın birinci kalecisi konumuna gelirken, Burak devre arasında takımdan ayrıldı. Altay yönetimi ara transfer döneminde Stackhowiak'ı transfer etmesine rağmen, teknik direktör Yücel İldiz ve Osman Özköylü kalede Cihan'ı oynattı. Teknik patron Mustafa Denizli de ilk maçında Cihan'ı sahaya sürmüştü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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