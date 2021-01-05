Altay'da Deniz Kadah iddiası
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Altay'da Deniz Kadah iddiası

05.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:15
Altay'da Deniz Kadah iddiası

TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın son olarak Göztepe forması giyen forvet Deniz Kadah'a kanca attığı ileri sürüldü.

TFF 1'inci Lig'de zirve hedefleyen Altay'ın son olarak Göztepe forması giyen forvet Deniz Kadah'a kanca attığı ileri sürüldü. Göztepe'den ayrıldıktan sonra ilk yarıyı boşta geçiren gurbetçi golcünün siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya sıcak baktığı belirtildi.

Almanya'da Fortuna Düsseldorf, VfB Lübeck, Hannover 96 gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'de Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Göztepe formalarını terleten 34 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 168 karşılaşmada 48 kez rakip fileleri sarstı. Altay yönetiminin Gnanduillet'in takımdan ayrılmasının ardından Marco Paixao'ya alternatif olarak Deniz'i kadroya dahil etmeyi planladığı ifade edildi. Altay, Akhisarspor'dan sol bek Kadir Keleş'le de flört ediyor.

KADIN FUTBOLUNDAN ÇAĞRI

Altay'ın bu sezon başında 3'üncü Lig'de mücadele etmesi için kurulan kadın futbol takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) ligin başlatılmasını talep etti. Türkiye'de kadın futbol liglerine pandemi nedeniyle geçen yıl mart ayında ara verildiğini hatırlatan siyah-beyazlılar şu ifadelere yer verdi: "Avrupa'nın önde gelen liglerinin yanı sıra bir çok ülkede liglerin 10-12'nci haftası oynanırken ülkemizde kadın futboluyla ilgili tek bir açıklama yapılmamıştır. Ülkemizde spor salonlarında gerçekleşen spor dallarının hepsinde ligler oynanmaya başlamış olması bizi derin bir düşünceye itmiştir. TFF'den haber bekleyen 110 kadın futbol takımı, 3000'den fazla kadın futbolcu, binlerce antrenör ve personel bulunmaktadır. Federasyonumuzun bu çağrımıza kısa sürede olumlu cevap vereceğini düşünmekteyiz."


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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