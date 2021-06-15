Altay'da değişim başlıyor

Süper Lig'e yükselen Altay'da yeni sezon kadrosunda büyük bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Süper Lig'e yükselen Altay'da yeni sezon kadrosunda büyük bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpte yapılacak olan genel kurul sonrasında yönetim, transferde hareketli günler yaşayacak.

2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig play-off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Altay'da yönetim, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon kadrosunda 33 futbolcusu bulunan ve 29.8 yaş ortalamasına sahip olan siyah-beyazlılar, hem futbolcu sayısını hem de yaş ortalamasını düşürerek dinamik bir takım oluşturmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yoluna devam etmesi beklenen Altay yönetimi, 21-28 Haziran tarihlerinde yapılacak genel kurul sonrasında transfer döneminin de başlamasıyla hareketli günler yaşayacak.

Değişim başlıyor

Altay'da geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve sözleşmeleri sona eren Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Adam Stackhowiak, Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah ve geçtiğimiz sezon sonunda kadro dışı bırakılan Yekta Kurtuluş, Lokman Gör, Gençer Cansev ve İlhan Depe'nin önümüzdeki sezon kadroda yer alması düşünülmüyor. Ayrıca, siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak bulunan Harun Alpsoy, Antalyaspor'a, Abdullah Aydın ise Beşiktaş'a geri döndü. Altay'ın iki futbolcu için de yeniden kiralama teklifi yapması beklenmiyor.

Altay'da Mehmet Erdem Uğurlu, Regattin, Tolga Ünlü, Khaly Thiam ve Jasmin Scuk ve Mossoro ile yeniden görüşülerek kadro planlamasında yer alıp almayacakları belirlenecek. Kadroda düşünülmeyen futbolcular için siyah-beyazlı yönetim, transferde kolaylık sağlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı