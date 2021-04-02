Altay'da defansın solu emin ellerde
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Altay'da defansın solu emin ellerde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay'da defansın solu emin ellerde

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor deplasmanına çıkacak olan şampiyonluk adaylarından Altay'da, devre arasında takıma dahil olan Mehmet Erdem fark yarattı.

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TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından Bursaspor deplasmanına çıkacak olan şampiyonluk adaylarından Altay'da, devre arasında takıma dahil olan Mehmet Erdem fark yarattı. Sol bekte görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 2'nci yarıda 10 maçın 9'unda forma giydi. Aynı mevkide oynayan Özgür Özkaya'nın ciddi bir sakatlık yaşamasıyla Altay defansının soluna ilaç olan Mehmet Erdem, 9 karşılaşmada 794 dakika forma şansı bularak teknik direktör Osman Özköylü'nün de vazgeçilmezleri arasına girdi. Mehmet Erdem, Altay formasıyla 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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