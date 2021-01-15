Altay'da defansın sigortası Tolga
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Altay'da defansın sigortası Tolga

15.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:35
Altay'da defansın sigortası Tolga

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sağ bek Tolga Ünlü, Siyah-beyazlı takımın defans hattındaki en istikrarlı isim olarak dikkat çekti.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sağ bek Tolga Ünlü, Siyah-beyazlı takımın defans hattındaki en istikrarlı isim olarak dikkat çekti. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki savunmacı görev aldığı 15 maçın tümünde ilk 11'de sahaya çıktı. Toplam 1326 dakikada ter döken Tolga, sadece Aydeniz Et Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) karşılaşmalarında yedek soyunup süre bulamadı. Altay, deneyimli defans oyuncusunun görev almadığı 2 maçı da kaybetti.

Öte yandan 16 Ocak 1914'te kurulan ve yarın 107'nci yaşına girecek olan İzmir temsilcisi pandemi nedeniyle coşkulu bir kutlama yapamayacak.

ASDD BİNASINI BOŞALTIYOR

Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) Alsancak'taki dernek binasından taşınmak zorunda kaldı. Dernekten yapılan açıklamada, "1997'den beridir kiracısı olduğumuz dernek binamızın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yeniden kiralanmak üzere ihaleye çıkarılma kararını duyurmuştuk. İhale şartnamesinde ihale için teminat bedeli 40 bin TL olarak saptanmış ve muhammen bedel 263 bin TL olarak belirlenmiştir. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan derneğimizin bu rakamlarla binayı kiralayabilmesi mümkün görünmemektedir" ifadelerine yer verildi. ASDD'nin yeni bir dernek binası arayışına girdiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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