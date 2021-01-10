Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

TFF 1'inci Lig'de devre arasına 3'üncü sırada giren Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, takımda yeniden birinci kaleci konumuna gelmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da yedekte görev bekleyerek başlayan tecrübeli file bekçisi, ligde ilk kez 11'inci haftada İzmir'de oynanan Bursaspor maçında takımının kalesini korudu. Teknik heyet 3-1'lik Bursaspor zaferinin ardından oynanan 8 müsabakada kaleyi yine Cihan'a emanet etti.

DEVRE ARASINDA 3-4 TAKVİYEAltay, Cihan'ın kalede olduğu son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. 28 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısında pay sahibi oldu. Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmezi olan kaleci Burak ise takımdan ayrılıp eski kulübü Ümraniyespor'a döndü. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Altay'da ayrılan futbolcuların yerini yönetim 3-4 takviye yaparak doldurmayı planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ