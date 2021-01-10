Altay'da Cihan eldivenleri kaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

10.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:31
Altay'da Cihan eldivenleri kaptı

TFF 1'inci Lig'de devre arasına 3'üncü sırada giren Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, takımda yeniden birinci kaleci konumuna gelmenin sevincini yaşıyor.

TFF 1'inci Lig'de devre arasına 3'üncü sırada giren Altay'da kaleci Cihan Topaloğlu, takımda yeniden birinci kaleci konumuna gelmenin sevincini yaşıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezona da yedekte görev bekleyerek başlayan tecrübeli file bekçisi, ligde ilk kez 11'inci haftada İzmir'de oynanan Bursaspor maçında takımının kalesini korudu. Teknik heyet 3-1'lik Bursaspor zaferinin ardından oynanan 8 müsabakada kaleyi yine Cihan'a emanet etti.

DEVRE ARASINDA 3-4 TAKVİYEAltay, Cihan'ın kalede olduğu son 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez mağlup oldu. 28 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla takımının başarısında pay sahibi oldu. Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmezi olan kaleci Burak ise takımdan ayrılıp eski kulübü Ümraniyespor'a döndü. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da kamp yaparak sürdüren Altay'da ayrılan futbolcuların yerini yönetim 3-4 takviye yaparak doldurmayı planlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Kate Middleton İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay'da Cihan eldivenleri kaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 12:56:41. #1.14#
title