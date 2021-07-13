Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok

Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Altay'ın dış transferde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Ceyhun Gülselam, siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı.

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Altay'ın dış transferde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ön libero Ceyhun Gülselam, siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İzmir ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ankaragücü'den ayrıldıktan sonra geçen hafta kulübe gelen kaleci Korcan Çelikay ise antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin listesinde yer almayan deneyimli file bekçisinin durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

Altay'da geçen sezonki şampiyon kadroda yer alan Berkay, Cebrail, Cihan, Deniz, Eren Erdoğan, Eren Karataş, Erhan, İbrahim, Scuk, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao, Mehmet Erdem, Murat, Özgür, Tolga, Zeki ve Ziya ile kiralıktan dönen Kuban idmanlara katılıyor. Siyah-beyazlılar Abdullah, Stackhowiak, Regattin, Çağlar, Gençer, Harun, İlhan, Lokman, Ozan, Rıdvan ve Yekta ile yolları ayırdı. Yeniden anlaşma sağlanan Poko henüz takıma katılmazken, durumu belirsiz olan Mossoro da idmanlarda yer almıyor. 


- İzmir
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım
Macar savunmacının satışına Vitor Pereira'dan veto: Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay'da Ceyhun sahada, Korcan yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 13:47:20. #1.15#

title