Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
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Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, 11 Şubat Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Altay'da hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışma yaparak idmanı tamamladı. - İZMİR

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Altay'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Haber

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