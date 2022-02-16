Altay'da bir formaya iki aday

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta zorunlu değişime gidecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Murat Akça'nın yokluğunda savunmada İbrahim Öztürk ya da Khaly Thiam'ın görev alması bekleniyor. Son olarak 16 Ocak'taki Aytemiz Alanyaspor maçında 71'inci dakikada oyuna giren 40 yaşındaki İbrahim, en son 17 Aralık'taki Giresunspor deplasmanında ilk 11'de şans bulmuştu. Asıl mevkisi ön libero olan ancak zaman zaman stoper olarak da görev yapan Senegalli Thiam ise son 4 maçta yedek soyundu.

Demirören Haber Ajansı - Spor