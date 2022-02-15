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Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Altay, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Altay, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisinde hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bulunan spor salonunda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalıştı.

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Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Altay'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, İzmir, Altay, Spor, Haberler

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