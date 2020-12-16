Altay'da Berkay göze girdi

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Akhisarspor'la oynayacağı Ege derbisine odaklanan Altay'da stoper Berkay Sülüngöz, son haftalarda takımın önemli bir parçası olmayı başardı. Transferin son gününde İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki defans oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 10'uncu haftadaki Menemenspor deplasmanında 90'ıncı dakikada oyuna girerek şans buldu.

Teknik direktör Yücel İldiz bir sonraki hafta Bursaspor karşısında Berkay'ı ilk 11'e monte edip, Lokman'ı kulübeye çekti. Gurbetçi savunmacı Giresunspor, Beypiliç Boluspor, Ankaraspor ve son olarak Adanaspor karşılaşmalarında da 90'ar dakika sahada kalarak formayı kaptırmadı. Altay, Berkay'ın ilk 11'de görev aldığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. İsviçre doğumlu 1.88 boyundaki futbolcu, bir dönem FC Basel U21 takımında oynamıştı.

EKMEKÇİOĞLU TABURCU OLDU

Koronavirüse yakalandıktan sonra nefes darlığı şikayeti semptomlarının ağırlaşması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hastanedeki tedavisi sona eren 31 yaşındaki genç başkanın evinde istirahat ettiği belirtildi. Başkan Ekmekçioğlu, hastanede kaldığı dönemde siyah-beyazlı takıma telekonferans yöntemiyle manevi destek vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ