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Altay'da B planı Jasmin Scuk

Altay'da B planı Jasmin Scuk
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının kıyısında tamamlayan Altay'da transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren yönetimin sezon başında kadroya alınmayan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi.

İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattının kıyısında tamamlayan Altay'da transfer yasağı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren yönetimin sezon başında kadroya alınmayan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'u yeniden takıma dahil etmeyi planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Scuk ilk yarıda forma giyemezken, transfer yasağı açılmazsa tecrübeli futbolcunun İzmir'e dönüp siyah-beyazlı ekibe katılması gündeme gelecek.

Sezon başında Boşnak futbolcuyu kadrodan eleyen teknik direktör Mustafa Denizli'nin transfer tahtası açılmaması halinde Jasmin Scuk'a kucak açması bekleniyor. Ülkesi Bosna Hersek'te bireysel olarak çalışan deneyimli oyuncu, geçen sezon 1'inci Lig'de 29 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol atmıştı. Scuk, daha önce Erzurumspor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta 4 gol kaydetti. Kadrosunda 13 yabancı futbolcusu olan Altay'ın takım listesine 1 yabancı daha yazdırma hakkı bulunuyor.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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