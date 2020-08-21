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Altay'da Ali Keten listede

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da stoper arayışlarını sürdüren yönetimin Menemenspor'dan Ali Keten'e kanca attığı öğrenildi.

Altay'da Ali Keten listede
21.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:29

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da stoper arayışlarını sürdüren yönetimin Menemenspor'dan Ali Keten'e kanca attığı öğrenildi. Nijeryalı genç orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu'yu Menemenspor'a gönderirken Ali için nabız yoklayan siyah-beyazlıların, ilerleyen günlerde sarı-lacivertlilerin kapasını çalacağı belirtildi. 19 yaşındaki altyapı patentli stoperi Cenk Özkacar'ı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Fransız devi Lyon'a satan Altay'da diğer iki stoperden sözleşmesi biten Abdülhamit'le yollar ayrılmış, kiralık oynayan Abdülkerim ise İttifak Holding Konyaspor'a dönmüştü.

Altay'da stoper olarak sakatlıktan çıkan Gençer ve 39 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün yanı sıra Alanyaspor'dan transfer edilen Lokman Gör kadroda yer alıyor. Yönetim savunmanın göbeğine bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Öte yandan Afyonkarahisar'da yapılan ilk etap kampı tamamlanırken 2 gün izne çıkan takım, pazar günü aynı yerde tekrar kampa girecek. Kampın verimli geçtiğini dile getiren teknik direktör Yücel İldiz, "Yoğun bir çalışma temposu oldu. Kalabalık bir kadromuz vardı. Gençlerimiz de tecrübe kazanmaları için bizimleydi. Pazar günü yine Afyon'da ikinci etaba başlayacağız. Lige hazır girmek istiyoruz" diye konuştu.ÜÇ OYUNCU KAMPTA KALDI

Altay'da kampa geç katılan 3 futbolcu, antrenman eksiklerini tamamlamak için Afyon'da kaldı. Yönetimden izin alarak takıma sonradan katılan Portekizli forvet Marco Paixao'nun yanı sıra son transferler Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet ile Brezilyalı sol kanat William de Amorim, takım arkadaşları izin yaparken antrenman mesailerini sürdürecek. Altay, ikinci etapta hazırlık maçları yaparak eksiklerini tamamlamak istiyor.


Kaynak: DHA

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