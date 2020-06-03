HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Altay'da Abdülkerim'e 'süper' talipler

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi.

Altay'da Abdülkerim'e 'süper' talipler
03.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:03

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için Süper Lig'den Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Abdülkerim önümüzdeki sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir takım tercih edecek.Altay'ın bu sezon ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkması halinde Abdülkerim'i bir kez daha kiralama şansı kazanacağı, aksi durumda futbolcunun başka bir Süper Lig kulübünde kariyerine devam etmeyi planladığı bildirildi. İkili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarılı performansının yanı sıra isabetli uzun paslarıyla dikkat çeken sol ayaklı Abdülkerim, yerli stoper arayışına geçen Türk futbolunda öne çıkan isimler arasına adını yazdırmayı başardı. Abdülkerim, siyah-beyazlı formayla ligde bu sezon 27 maçta 2 gol kaydetti.


- İzmir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Spor
Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi Spor
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü Spor
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı Spor
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor Spor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor Spor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı
Eski yenge, üstsüz pozuyla hayranlarının aklını başından aldı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil
Ev değil, adeta şehir! Fiyatı dudak uçuklatsa da evden memnun değil
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Fenerbahçe, teknik ekip için eski Beşiktaşlı Serkan Reçber'le anlaştı
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Juventus'lu Higuain'in antrenmandaki kilolu hali dikkatlerden kaçmadı
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Fatih Sultan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Seda Sayan Beren Saat Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Altay'da Abdülkerim'e 'süper' talipler - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 13:06:46. #1.14#
title