Altay'da 4 futbolcu ceza sınırında
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Altay'da 4 futbolcu ceza sınırında

11.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:32
Altay'da 4 futbolcu ceza sınırında

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altay'da ilk maçına çıkacak Teknik Direktör Osman Özköylü, sarı kart ceza sınırında yer alan 4 futbolcusunu uyardı.

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altay'da ilk maçına çıkacak Teknik Direktör Osman Özköylü, sarı kart ceza sınırında yer alan 4 futbolcusunu uyardı. Siyah-beyazlılarda sağ bek Tolga, stoperler Berkay ve Lokman ile sol kanat Erhan kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ligde zorlu bir periyoda giren İzmir ekibinde teknik heyet oyuncuların dikkatli olmalarını ve gereksiz kart görmemelerini istedi. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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