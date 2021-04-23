Altay Cenk'le gururlandı
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Altay Cenk'le gururlandı

Altay Cenk'le gururlandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişip, 2020 Ağustos ayında Fransa League 1'de mücadele eden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak İzmir temsilcisini gururlandırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişip, 2020 Ağustos ayında Fransa League 1'de mücadele eden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak İzmir temsilcisini gururlandırdı. Fransız takımının evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde 80'inci dakikada oyuna giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Cenk, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye konuştu.Ümit Milil Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


Altay Cenk'le gururlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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