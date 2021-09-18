Altay, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Altay, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'de dün oynanan İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay, Çaykur Rizespor maçının ilk çalışmasını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda, dünkü maçta uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve ayak tenisi oynadı.