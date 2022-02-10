Altay-Çaykur Rizespor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Altay ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu. 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık üstlenecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor