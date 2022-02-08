Altay Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıkıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Cuma günü oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçının biletleri bugün saat 16.00'da satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Cuma günü oynanacak Altay-Çaykur Rizespor maçının biletleri bugün saat 16.00'da satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Altay, 11 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri bugün saat 16.00'da Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Maraton Tribün: 20 TL

Numaralı Batı Üst Tribün: 50 TL

Numaralı Batı Alt Tribün: 50 TL - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Altay, Cuma, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title