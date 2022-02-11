Altay-Çaykur Rizespor maçının ardından - Serkan Özbalta

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Serkan Özbalta, alınan sonuca rağmen iyi bir yolda olduklarını belirtti.

Özbalta, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor'un kendileri gibi düşme hattında bulunduğunu hatırlatan Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımda 15. günümüzü doldurduk. Zamanla yarışıyoruz. Oyuncularımızın istediklerimizi sahada yansıtabilmeleri adına uğraş veriyoruz. Oyuncularımın da ciddi fedakarlığı var. Bulundukları konumdan daha sağlıklı bir ortama çıkmak için dediklerimi dinleyip, özveriyle yapmaya çalışıyorlar. Gösterilen çabayı oyun anlamında görüyoruz. Skor bazen sizi mutlu etmez ama iki haftada alınan 4 puan ve gol yenilmeyen 2 maç var. Bu durum takıma ekstra güven verir."

Özbalta, kendilerine destek olan Altay taraftarına teşekkür ederek, artık önlerindeki Beşiktaş maçını düşündüklerini kaydetti.

Kadroda bulunmayan Cesar Pinares'i kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle riske etmediklerini aktaran Özbalta, eşinin rahatsızlığı bulunan Ahmed Rayan'ın ise Mısır'a gittiğini, gelecek hafta 2 oyuncunun da takıma dönebileceğini sözlerine ekledi.