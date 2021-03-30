Altay, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Altay, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, Bursaspor maçının hazırlıklarına devam etti

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Bursaspor'a konuk olacak Altay, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Lige verilen arada 28 Mart Pazar günü Yukatel Denizlispor'la oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular, Bursaspor maçı için çalışmalarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan oyuncular daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Altay'da Gabon Milli Takımı'nda bulunan Andre Poko antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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