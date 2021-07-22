Altay Björkander ile sözleşme imzaladı
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Altay Björkander ile sözleşme imzaladı

Altay Björkander ile sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı.

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkander'i resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç'te Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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