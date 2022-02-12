Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlı futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi.

Dünkü maçta forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı Altay'da diğer futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Altaylı futbolcular, hazırlıklarına 14 Şubat Pazartesi günü devam edecek.