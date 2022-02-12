Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altay, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Altay, bu maç için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan siyah-beyazlı futbolcular, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdi.

Dünkü maçta forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı Altay'da diğer futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Altaylı futbolcular, hazırlıklarına 14 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Beşiktaş, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title