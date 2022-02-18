Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, bugün yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından top kapma ve taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından Altay kafilesi, İstanbul'a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, İzmir, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title