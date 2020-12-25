Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
TFF 1. Lig'de 16. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 25 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır
ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Altay Alsancak Stadı, İzmir'de oynanacak.
ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
YASİN KOL(Hakem)
SUAT GÜZ(1. Yardımcı Hakem)
BURAK CANSIZ(2. Yardımcı Hakem)
YÜCEL BÜYÜK(Dördüncü Hakem)
SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)
LEVENT ERGEN(Temsilci)
ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)