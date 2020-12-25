Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 16. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?