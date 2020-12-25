Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

25.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:47
Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 16. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıdır. Peki Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı 25 Aralık Cuma günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı TRT Spor HD, Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır

ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Altay Alsancak Stadı, İzmir'de oynanacak.

ALTAY - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YASİN KOL(Hakem)

SUAT GÜZ(1. Yardımcı Hakem)

BURAK CANSIZ(2. Yardımcı Hakem)

YÜCEL BÜYÜK(Dördüncü Hakem)

SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)

LEVENT ERGEN(Temsilci)

ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hande Erçel Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Halis Özkahya Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:50:00. #1.14#
title