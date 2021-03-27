Altay berabere kalmıyor
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Altay berabere kalmıyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Altay berabere kalmıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de 50 puanla 3'üncü sırada yer alan ve gözünü ilk 2'ye diken Altay, ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor.

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Spor Toto 1'inci Lig'de 50 puanla 3'üncü sırada yer alan ve gözünü ilk 2'ye diken Altay, ligin en az berabere kalan takımı olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar oynadığı 27 maçta sahadan sadece 2 kez 1 puanla ayrıldı. İzmir temsilcisi sezonun ikinci yarısında bir kez bile berabere kalmayarak taraftarını ya üzdü ya da sevindirdi.

Ligde 16 galibiyet, 9 da mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi yalnızca ligin ilk haftasında konuk ettiği 1 puan önündeki zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la (0-0) ve 10'uncu haftada ağırladığı lider Giresunspor'la (1-1) yenişemedi. Altay iç sahada çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi, deplasmanda ise 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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