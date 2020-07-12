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Altay-BB Erzurumspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.

Altay-BB Erzurumspor maçının ardından
12.07.2020 20:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:14

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı değerlendiren Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, maçta gol pozisyonu üretmekte zorlandıklarını söyleyerek Erzurumspor'u tebrik etti. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise son maç öncesi ciddiyeti koruyarak Erzurum halkıyla şampiyonluğu kutlamayı hedeflendiklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez ve BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek maçı değerlendirdi.

"Erzurumspor'u tebrik ederiz"

Altay Yardımcı Antrenörü Sebahattin Yenilmez, Erzurumspor'u kazandıkları için tebrik ederek sözlerine başladı. Maçta kontrollü bir oyunun olduğunu söyleyen Yenilmez, "Erzurumspor zaman zaman oyuna hakim oldu ve biz de buna cevap vermeye çalıştık. İkinci yarıda oyun bizim kontrolümüzde giderken bir pozisyon dönüşünde gol yedik. Erzurumspor takımının kaliteli oyuncuları öne geçtikten sonra oyunu kontrol altına aldılar. Yaptığımız hamleler saha içine bir oyun anlayışı getiremedi. Gol pozisyonu üretmekte zorlandık ve bunun sonucunda da sahadan mağlubiyetle ayrılmış olduk. Erzurumspor'u tekrardan tebrik ederiz" dedi.

"İnşallah Erzurum halkıyla şampiyonluğu kutlayacağız"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise hava sıcaklığının yüksek olduğu bir zamanda maç oynandığını söyleyerek, "İki hafta önce Adana Demirspor'a yenildik ve sonra önümüzde iki zor deplasman vardı. Oyuncularım dik duruşlarını, maçı ne kadar istediklerini ortaya koydular. Güzel bir golle haklı bir galibiyet aldık. Önümüzde son bir 90 dakika var. Galibiyet sevincini yaşadık ama şimdi tekrar hayata dönmemiz gerek. Ciddiyetimizi yüksek tutup oynayacağımız son maç sonrasında inşallah Erzurum halkıyla şampiyonluğu kutlayacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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