Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, ilk kez A milli takımda oynamanın mutluluğunu yaşıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ile oynanan özel maçta sahaya çıkan Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin mutluluğunu yaşıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ile oynanan özel maçta sahaya çıkan Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Genç futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu, Antalya'daki milli takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ay-yıldızlı formayla her zaman elinden geleni yapacağını kaydeden Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay, "İlk kez ay-yıldızlı formayı giydim. Çok büyük bir gurur ve onur yaşadım. İnşallah daha niceleri olur. Şenol hocamıza şans verdiği için teşekkür ederim. Milli takımda sorumluluklarımızın bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin her zaman en üst noktadaki başarı olduğunu aktaran Altay Bayındır, "En iyi mücadeleyi verip geçmişteki başarıların daha iyisini elde etmeyi amaçlıyoruz. Oynayacağımız her takım dikkate değer. Çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sahaya çıkıp elimizden gelen mücadeleyi vermeye çalışacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemizi gururlandırarak döneriz diye ümit ediyorum. Türk halkı her zaman bize destek veriyor. Buna layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah bize inançlarını, alacağımız başarılarla onlara mutluluk vererek taçlandırırız." diye konuştu.

Genç kaleci, Azerbaycan maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin ise "Talihsiz bir sakatlık yaşadık. Çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavilerimiz devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halil Dervişoğlu: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

Geride kalan sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, milli takımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha iyi performans sergileyip milli takıma katkı sağlamak istediğini ifade eden Halil, "Bana güvendiği ve milli takıma çağırdığı için Şenol hocama teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk golümü atmak nasip oldu. İnşallah daha fazlası nasip olur." şeklinde konuştu.

Santrfor pozisyonunda Burak Yılmaz ve Enes Ünal gibi önemli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan genç forvet, "Ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha fazla katkı sağlayıp o seviyeye gelirim. En rahat santrforda oynuyorum fakat solda veya sağda da oynadığım oldu. Benim için çok fark etmez. Hocam solda, sağda veya forvet arkası oynatırsa da oynarım. Hocanın ne istediği önemli, elimden geleni yapmaya hazırım." şeklinde görüş belirtti.

Türk halkının desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını da belirten Halil Dervişoğlu, "Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, arkamızda dursunlar. Maçlarda buna ihtiyacımız olacak. Elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza emin olsunlar. İnşallah iyi bir performansla maçları kazanıp onları mutlu edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan