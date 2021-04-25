Altay Bayındır tribünde
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Altay Bayındır tribünde

Altay Bayındır tribünde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa mücadelesini tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sakatlığı bulunan genç kaleci Altay Bayındır müsabakayı tribünden takip ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçı öncesinde antrenmanda el bileği kırılan Bayındır daha sonra ameliyat olmuştu. Sakatlığı sebebiyle geride kalan maçlarda forma giyemeyecek genç kaleci takım arkadaşlarını Kasımpaşa maçında tribünden destekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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