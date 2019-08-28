Altay Bayındır: Trabzonspor maçının atmosferi farklı olacak

28.08.2019 17:39

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, "Lige başlangıcı iyi yaptık. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı için taraftara da seslenen Bayındır, "Trabzsonspor maçının farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz. Fenerbahçe camiasına, armasına yakışır bir şekilde hep kazanalım" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Altay, "Lige başlangıcı iyi yaptık. Bu iki galibiyet takıma çok şey kattı ancak önümüzde daha çok maç var. Sadece iki maç kazandık. Bunun bilincinde diğer maçlara konsantre olmamız gerekiyor. Başlangıçta farklı bir galibiyet alarak taraftarlarımızla bütünleştik. Fenerbahçe camiasının uzun süredir istediği ve beklentisi içinde olduğu bir durumdu bu. Sevindirici bir durum ancak böyle şeylere fazla kapılmadan yolumuza en emin şekilde devam etmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bu hafta Trabzon'la bir maçımız var. Her maç gibi bu karşılaşmada çok önemli. Bu maça da çok iyi konsantre olup, taraftarlarımızla birlikte iç içe aldığımız puanlara yenilerini ekleyip; yolumuza devam etme düşüncesindeyiz. İnşallah da öyle olur" dedi.



"Hocalarımız devre arasında gerekli konuşmayı yaptı"



Başakşehir maçının soyunma odasında hocası Ersun Yanal'ın kendilerini motive edici bir konuşma yaptığını söyleyen Bayındır, "İlk maçın atmosferi bambaşkaydı. İkinci maç daha farklı bir atmosferdi ama biz şunu öğrendik. Bizim için iyi de bir şey oldu. 1-0 geriye düştük, bırakmadık. Çünkü maç 1-0, 1 gol attığında beraberliği yakalıyorsun. Bu durum diğer skorlar içinde geçerli. Maç 90 dakika. Hiçbir zaman 'maç bitti, yenildik; öndeler, atamayız' gibi düşünceye kapılmadan devam ettik. Hocalarımızda gerekli konuşmayı devre arasında yaptılar. İkinci yarıya birlik beraberlik içinde çıktık. Taktik disiplinden kopmadan oynadık. Bizim için güzel bir maçtı. İnşallah bu güzel hikayelere yenilerini ekleriz. Kesinlikle karakter göstermeye devam edeceğiz. Sonuçta Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Büyük bir camia. Taraftarın tribünde, futbolcularında sahada verdiği enerjiyi hep birlikte yaratacağımız sinerji ile bu devam edecektir. Bu bir savaştır. Bu savaşı lider vasıflarda devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.



"Emre ağabey büyük bir değer"



Takımda güzel bir arkadaşlık olduğunu belirten başarılı eldiven, "Öncelikle tesisteki arkadaşlıktan bahsetmek isterim. Tabi ki, kazanan herkes mutlu olur. İki haftadır bunu yaşıyoruz ve sürdürmek istiyoruz. Güzel bir atmosfer var. Herkes iç içe, hoca herkesle sohbet içerisinde. Futbolcular kaynaşma içerisinde. Bunu sağlamak çok önemli. Öncelik bu. Bir arkadaşın hata yaptığında senin onun açığını kapatmaya mücadele edersen zaten takım oluyorsun. Emre ağabey bu konuda başrol oynuyor. Büyük bir değer. Yemekler organize ediyor. Devamı gelecektir. Çok güzel bir birliktelik var. Saha dışında arkadaşlık; sahada, antrenmanda rekabet ve mücadele var. Bu da bizim yararımıza. Çift kaleyi yüzde yüz kazanma hırsıyla yaptığımızda bu da sahaya yansıyacaktır. Verimli çalışalım ki maçta problem yaşamayalım" dedi.



"Başarının anahtarı birliktelik"



Trabzonspor maçı için taraftara çağrı da yapan Altay, "Taraftarlarımız her şeyin bilincinde. Trabzsonspor maçının daha farklı atmosferde geçeceğini düşünüyorum. Herkesi maça davet ediyoruz. Fenerbahçe camiasına, armasına yakışır bir şekilde hep kazanalım. Hep mutlu olalım, kazanan taraf olalım. Futbolda kazanmak ve kaybetmekte var. Tabi ki de problemler yaşadığımız olacak. Dolayısıyla her zaman hep destek, tam destek. Burada herkes sonuna kadar destek vermeli. Başarını en büyük anahtarı da iç içe, birlikte olmaktır. Bu birlikteliği ve kenetlenmeyi sağladığımız takdirde o kenedi kimse açamaz. Bizde her zaman başarılı taraf oluruz" ifadelerini kullandı.



"Çalışmalarımı saha dışında da sürdürüyorum"



Başarı için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğinin altını çizen Altay, şunları söyledi:



"Hocamla birlikte gerekli konuşmaları ve çalışmaları yapıyoruz. En önemlisi bence bir futbolcunun ne kadar çok çalışması gerektiğinin bilincinde olması. Ne olursan ol, nerede olursan ol her zaman çalışman gerektiğini bilinçaltında tutmalısın. Bende böyle yapıyorum. Sonuçta başarı ve kazanmak için çalışmak lazım. Ben de bunun için her alanda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da böyle. Ben de en iyi şekilde bu camiaya sonuna kadar hizmet veririm." - İSTANBUL

Kaynak: İHA